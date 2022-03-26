ولا يزال مسلسل «زلات» لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن مستمراً، إذ وقع في هفوة جديدة خلال تصريحاته عن أوكرانيا، ما دفع البيت الأبيض إلى التدخل للتصحيح، مؤكدا أن القوات الأمريكية لن تذهب إلى أوكرانيا، بعد زلة لسان لبايدن قال فيها إنه قد يكون هناك جنود على الأرض خلال حديثه أمام فرقة المظلات في بولندا أمس الأول (الخميس).وقال بايدن أمام الفرقة 82 المحمولة جوا: سترون عندما تكونون هناك -بعضكم كان هناك- سترون نساءً وشبابا يقفون بالمنتصف، أمام الدبابة اللعينة، يقولون: لن نغادر.ويبدو أنه تم تفسير عبارة «عندما تكونون هناك» بأنه سيتم إرسال الجنود إلى أوكرانيا، لكن الإدارة الأمريكية أصرت على عدم وجود تغيير بالموقف.وقال متحدث باسم البيت الأبيض في تصريح لقناة «فوكس نيوز» الأمريكية: «كان الرئيس واضحا في أننا لن نرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا ولا تغيير في هذا الموقف».وكان بايدن كرر أكثر من مرة قبل ذلك أنه لن يتم إرسال القوات إلى أوكرانيا في أي ظرف من الظروف خلال الحرب الروسية، خوفا من أن يتحول الأمر إلى حرب عالمية ثالثة، وينتهي الأمر بمهمة قتالية طويلة كما في أفغانستان. وتحدث بايدن عن ابنه الراحل «بو»، ووجه الشكر إلى المظليين نظير خدمتهم خلال كلمته التي ألقاها في رزيسزو.وتذكر الرئيس الأمريكي عندما ذهب إلى العراق عام 2009 لزيارة «بو»، الذي كان متمركزا هناك كجزء من خدمته بالحرس الوطني لولاية ديلاوير، حيث اكتشف أن ابنه يستخدم «هانتر» كلقب.وعندما سأل بايدن عما يحدث أخبر «بو» والده أن اسم «بايدن» قد يكون مشكلة بالمكان الموجود به، وأصر على استخدام «هانتر». وكانت «هانتر» اسم عائلة والدة «بو» قبل الزواج، وهو أيضاً اسم شقيقه الأصغر.