في مفاجأة تكشف مجدداً تورط «حماس» في عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، أفصحت مصادر قبلية أن «الداعشي» الفلسطيني المقتول في سيناء المدعو «مصعب مطاوع» هو نجل شقيقة رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار. وقالت إن مطاوع المعروف بـ«أبو جميل الغزاوي» نجل الطبيب الفلسطيني جميل مطاوع والدكتورة جميلة السنوار التي توفيت قبل أسابيع إثر إصابتها بفايروس كورونا. وأفادت المصادر بأن والد مصعب يتولى مسؤولية الزكاة وجمع التبرعات بمنطقة خان يونس، وأن نجله صهيب وأحد أقاربه الآخرين انضم إلى التنظيم الإرهابي.وكشفت مصادر مصرية أن الداعشي الفلسطيني قتل، يوم أمس (الجمعة)، عندما كان يحاول التسلل لمواقع خاصة يختبئ فيها عناصر التنظيم في سيناء لتقديم العون لهم.وقتل 3 دواعش قبل أيام وضبط آخرون في مداهمات لأبناء اتحاد قبائل سيناء على بعض المواقع التي يختبئ فيها عناصر التنظيم.وأعلنت المصادر حينها أن أفراداً ومجموعات من اتحاد قبائل سيناء قاموا بحصار بعض المواقع التي يتحصن ويختبئ فيها عناصر داعشية بمنطقة «شيبانة» جنوب شرق رفح، ودارت اشتباكات مباشرة مع بعض العناصر المتواجدة أسفرت عن تصفية 3 منهم وضبط آخرين، فيما قتل اثنان من أبناء القبائل وأصيب آخر. وقال المصدر إنه تم ضبط 3 من العناصر الداعشية وتسليمهم للقوات المسلحة في المنطقة.