شبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدمار في ماريوبول بما حدث في سورية، لافتاً إلى أن روسيا لم تعاقب بعدما استولت على القرم. وقال زيلينسكي في كلمته أمام منتدى الدوحة، اليوم (السبت): «إن القوات الروسية لا تسمح بدخول المساعدات لمدينة ماريوبول»، متهماً موسكو بعدم الالتزام بالضمانات الأمنية التي تعهدت بها لنا.ودعا إلى إصلاح المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، محذراً من أن روسيا تتفاخر بأنها قادرة على تدميرنا بأسلحة دمار شامل.وطلب رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال المساعدة الإنسانية من رؤساء بلديات المدن في مختلف أنحاء العالم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.وناشد الشركاء الدوليين، أمس (الجمعة)، بدعم إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.وقال: «أتوجه بهذا الطلب ليس فقط إلى الحكومات الصديقة لنا ولكن أيضاً إلى رؤساء بلديات المدن الأوروبية وغيرها من المدن في مختلف أنحاء العالم».وأضاف: «في الوقت الحالي، روسيا تدمر مدننا وبلداتنا كما فعل النازيون قبل 80 عاماً، نناشدكم، جددوا تقليد توأمة المدن.. ادعموا المدن الأوكرانية بمساعدات إنسانية ووسائل إعادة البناء».وقدر شميهال الأضرار الاقتصادية التي تعرضت لها أوكرانيا بسبب الحرب تقدر بنحو 515 مليار يورو (566 مليار دولار). وأظهرت بيانات رسمية أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية فقط تقدر بنحو 108 مليارات يورو.من جهته، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موقف بلاده من نبذ العنف وترويع المدنيين وما وصفه بالاعتداء على سيادة الدول، معبراً عن تضامنها مع الملايين من ضحايا الحرب في أوكرانيا.وقال الشيخ تميم في كلمة لدى افتتاح منتدى الدوحة، إن الحرب الأوكرانية، التي وصفها بأنها «غير عادلة»، تكشف أن المعادلات التي استقر عليها المجتمع الدولي آخذة في التغير. وأضاف: «علينا أن نقف وقفة جادة... نحن من جهتنا اخترنا طريق الحوار العقلاني، واخترنا طريق الوساطة لحل النزاعات بالطرق السلمية».ولفت إلى أن عالم اليوم وصل إلى مرحلة مفصلية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مؤكداً أن هذه المرحلة تتطلب مراجعات جذرية قبل أن يصل العالم إلى حالة من «فقدان التوازن»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء القطرية.