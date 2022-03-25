أصدرت جهات التحقيق فى مصر اليوم(الجمعة)، قراراً بالتحفظ على أموال 20 من قيادات جماعة «الإخوان»الإرهابية ومنعهم من التصرف فيها على رأسهم 6 من أبناء القيادي الإخواني الهارب محمود غزلان المتحدث السابق باسم الجماعة والمدرج على قوائم الإرهاب، ويعد المسؤول عن اللجان النوعية المسلحة التي نفذت عمليات إرهابية.وتضمن القرار شقيقتي القيادي الإخواني المحبوس خيرت الشاطر، وهما فاطمة الشاطر (زوجة القيادي الإخواني محمود غزلان)، وفاتن الشاطر، وأكد القرار منع التصرف في أموالهم الشخصية والممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة في البورصة المصرية، والحسابات المصرية، والودائع والخزائن والسندات وأوذن الخزانة الخاصة، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن.يذكر أنه فى عام 2020، أصدرت جهات التحقيق قراراً بإدراج غزلان على قوائم الإرهاب، وهو يواجه اتهامات بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما يواجه اتهامات بمحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.