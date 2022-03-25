رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان نداءً مؤثراً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتزويد بلاده بالأسلحة ودعم العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.وقال فيكتور في مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم (الجمعة) إن طلبات زيلينسكي تتعارض مع مصالح المجر، وإن العقوبات على الطاقة الروسية ستعني أن الاقتصاد المجري سيتباطأ ثم يتوقف في غضون لحظات. وأعلن أن 85% من الغاز المجري وأكثر من 60% من نفطها يأتيان من روسيا، وأن منع صادرات الطاقة الروسية سيجبر المجريين على دفع ثمن الحرب.وجاء الرفض بعد أن خاطب زيلينسكي أمس (الخميس) اجتماعاً لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل وتوجّه بالحديث إلى أوربان الذي يعتبر على نطاق واسع أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي: «اسمع فيكتور، هل تعرف ما يحدث في ماريوبول؟.. أريد أن أكون منفتحاً مرة واحدة وإلى الأبد: يجب أن تقرر بنفسك، ما هو موقفك».ورفضت المجر وحدها من بين دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا تزويد جارتها بالأسلحة، كما رفضت السماح لشحنات الأسلحة بعبور حدودها إلى أوكرانيا.