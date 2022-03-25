تواصلت المعارك في اليمن بين قوات الشرعية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأفشل الجيش اليمني هجوماً على محافظة مأرب من محاور عدة اليوم (الجمعة).وشهدت الجبهات الغربية لمحافظة مأرب امتداداً إلى الجنوب الشرقي معارك عنيفة استخدمت فيها المليشيا رتلاً من العربات المدرعة وأنساقاً متتالية من عناصرها.وحاول الحوثيون في جبهة الكسارة غرب مأرب وبعد قصف مدفعي مكثف التقدم إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة، لكنهم أُجبروا على التراجع تحت نيران المدفعية، مخلفين عناصرهم التي تسللت بين قتيل وأسير.وقال مصدر عسكري يمني إن المليشيا قصفت أطراف البلق الغربي والمواقع الممتدة بين صرواح والمشجح لتشتيت دفاعات الجيش الوطني والهجوم من منطقة لعيرف جنوباً.وأضاف أن 4 أنساق متتالية من عناصر المليشيا تم التعامل معها وتدمير عتادها المدرع بإسناد مباشر وفاعل من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي استهدفت تجمعات وتعزيزات الحوثيين في مواقع متفرقة من الجبهتين الغربية والجنوبية.وتصدت قوات «العمالقة» لمحاولة تسلل حوثية في سائلة ملعاء شرق مديرية حريب. وقد تزامن الهجوم مع تحرك المليشيا من معسكر أم ريش نحو المناطق الصحراوية المفتوحة التي يسيطر عليها الجيش الوطني في معارك تلقى فيها الحوثيون خسائر مادية وبشرية كبيرة بينهم القيادي أبو حرب العماد.