أعلن المتحدث باسم قيادة قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العميد الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 6 طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا باتجاه المنطقة الجنوبية فجر اليوم (الجمعة).



وأفاد المتحدث باسم التحالف بأن المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة، وبأن استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.



وشدد المالكي على أن التحالف يدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، في حين أن الحوثيين يسعون لإفشالها.