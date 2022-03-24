قال المبعوث الدولي للأزمة في سورية جير بيدرسون اليوم (الخميس) في إحاطة لمجلس الأمن الدولي: إن الهيئة المصغرة لصياغة الدستور السوري المنعقدة في جنيف ناقشت خلال الأيام الأربعة الأولى من الجولة السابعة للمحادثات مسودة نصوص ٤ مبادئ دستورية، وهي أساسيات الحكم، وهوية الدولة، ورموز الدولة، ووظائف السلطات العامة.

وأكد أن غدا (الجمعة) يمثل لحظة مهمة في مداولات هذه الجولة، حيث يتوقع من الوفود المشاركة القيام بالمراجعات التي تعكس محتوى المناقشات ونتائجها.

وأعرب عن أمله في أن تكون نتائج الساعات الـ٢٤ القادمة إيجابية وتساعد على المضي قدما في هذا المسار، موضحاً أن هناك اختلافات كبيرة بين الأطراف السورية، داعيا إلى إيجاد نقاط مشتركة للبناء عليها، وبذل محاولات جادة لتضييق الخلافات.

وقال: إن التقدم في هذا المسار من شأنه أن يعيد بناء بعض الثقة الغائبة بين الأطراف السورية في الوقت الحاضر.

وشدد على ضرورة إحراز بعض التقدم نحو الحل السياسي وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، مشيرا إلى أنه ناشد الأطراف السورية في بداية هذه الجولة من المحادثات بالعمل بروح من الجدية والتوافق.