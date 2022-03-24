فيما يتوافد عدد من قادة الدول الغربية وأوروبا إلى بروكسل لحضور 3 قمم لمناقشة الوضع في كييف، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الخميس) موسكو باستخدام قنابل فوسفورية في قصفها لبلاده، مطالباً حلف شمال الأطلسي «الناتو» بمساعدات عسكرية غير محدودة لكي تتمكّن من مواجهة الجيش الروسي الذي تصدت له كييف في ظروف غير متكافئة.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر على حسابه على «تليغرام»: يجتمع فيه قادة دول أعضاء الناتو في قمة استثنائية في بروكسل من أجل إنقاذ الناس ومدننا في أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة عسكرية دون قيود، مثلما روسيا تستخدم دون قيود كلّ ترسانتها ضدّنا، موضحاً أن بلاده تستحق أن تصبح من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: هذا الصباح كانت هناك قنابل فوسفورية، قُتل بالغون وقُتل أطفال مجدّداً.

وتعقد دول الغرب وأمريكا 3 قمم (حلف الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي)، اجتماعاتهم اليوم في بروكسيل لمناقشة الوضع العسكري في أوكرانيا، حيث من المرتقب أن يوجه المجتمعون تحذيراً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده ستدفع تكاليف مدمرة للحرب في أوكرانيا خلال القمم.

وعقب وصول بايدن إلى بروكسل، شدد أمين عام الحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ على ضرورة وضع خطط عسكرية لمواجهة التحديات الجديدة، موضحاً أن الناتو لن يفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، بل سيعمل لضمان عدم توسع الصراع للدول المجاورة.

وأشار إلى أن الناتو دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع، وسينشر 4 مجموعات مقاتلة تكتيكية جديدة في الجهة الشرقية للحلف، كما سيدرس زيادة الاستثمارات في الدفاع.

وكان البيت الأبيض أعلن سابقاً أن الرئيس جو بايدن سيعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل شخصيات سياسية واقتصادية، كما سيؤكد دعم واشنطن وحلفائها لكييف في حربها.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى أن الرئيس بايدن سيحرص خلال اجتماعه مع قادة الناتو في بروكسل، على استمرار صمود أوكرانيا ودعمها، موضحاً أن قادة الحلف سيبحثون خلال قمتهم خططاً عسكرية طويلة الأمد، لتعزيز الأمن والدفاع.