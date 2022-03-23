غيب الموت مساء اليوم (الأربعاء) وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، عن 84 عاما. وأفادت أسرة أولبرايت، في بيان نشر عبر موقع «تويتر» بأنها «توفيت بعد معاناة مع مرض السرطان».يذكر أن مادلين أولبرايت هي أول سيدة شغلت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عام 1997.وفرت أولبرايت وهي ابنة دبلوماسي تشيكي من تشيكوسلوفاكيا إلى إنجلترا مع عائلتها خلال الحرب العالمية الثانية، لكنهم عادوا بعد هزيمة ألمانيا النازية، إلا أنها اضطرت إلى الهرب مجددا إلى الولايات المتحدة، بعد سيطرة الشيوعيين على بلادها.وكانت أولبرايت في الـ11 من عمرها عندما وصلت إلى جزيرة إليس الواقعة في خليج نيويورك عام 1948.