اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنّ التصريحات التي صدرت عن السعودية والكويت تؤشر بأن الغيمة في علاقات لبنان والخليج إلى زوال.

وأكد ميقاتي في مستهل جلسة للحكومة اليوم (الأربعاء)، أنّ «ما يربط لبنان وشعبه بإخوانه بدول الخليج تاريخ مشترك، وإيمان بمصير مشترك، وأي التزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعًا، على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات إلى طبيعتها». وقال: نحن حريصون على تطبيق البيان الوزاري وندعو العرب للوقوف إلى جانب لبنان.

ورحبت وزارتا الخارجية السعودية والكويتية أمس (الثلاثاء)، بما تضمنه بيان ميقاتي الذي أعلن فيه «التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها»، و«ضرورة وقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية، التي تمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأمنها واستقرارها التي تنطلق من لبنان».

ورحّبت وزارة الخارجية السعودية «بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط إيجابية»، وقالت: «نأمل أن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًا ودوليًا».

وأكدت «تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار».

بدورها رحّبت الخارجية الكويتية ببيان ميقاتي، إثر الاتصال مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، من تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعربت عن أملها في استكمال الإجراءات البناءة والعملية في هذا الصدد، وبما يساهم في مزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق.