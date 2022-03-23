أدان البرلمان العربي بشدة قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بهجوم عدائي بزورقين مفخخين تجاه ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، وتصدت له قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بنجاح.

وحذر البرلمان العربي في بيان له اليوم (الأربعاء) من خطورة استمرار هجمات الحوثي الإرهابية تجاه ناقلات النفط، كونها تستهدف مصادر الطاقة خصوصا في ظل ما تشهده أسواق النفط العالمية من اضطرابات نتيجة الأحداث العالمية.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالقيام بدوره بضرورة التحرك بشكل فوري وعاجل حتى لا يحدث أي نقص في إمدادات الطاقة على المستوى العالمي، منوهًا بتحذير المملكة العربية السعودية من أنّ هجمات المتمردين الحوثيين التي تستهدف منشآتها النفطية تشكّل «تهديدًا» لإمدادات النفط في الأسواق العالمية.