قبل 24 ساعة من القمة المرتقبة لحلف شمال الأطلسي المقررة غداً (الخميس)، أعلن الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ أن الحلف سينشر مزيداً من القوات في الشرق الأوروبي.

وأفاد في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء)، أن الحلف سيصادق خلال القمة على 4 كتائب قتالية لنشرها في الدول الشرقية الأوروبية، ووصف الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه «مروع وقاس»، وقد أدى إلى معاناة إنسانية مرعبة ومؤلمة.

وجدد الأمين العام للحلف الأطلسي التأكيد أن دول الحلف عازمة على دعم أوكرانيا، لافتاً إلى وجود مسؤولية قصوى توجب عدم تصعيد الحرب وتوسيعها لتصبح حرباً بين الناتو وروسيا. وأضاف أن ضم كييف للحلف ليس مطروحاً على القمة المرتقبة، لكن دعمها أولوية.