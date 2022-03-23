احتفلت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمينة اليوم (الأربعاء) بتخرج دورة الضباط العاملين في مراكز القيادة والسيطرة لجميع الهيئات والقوى والمناطق العسكرية والوحدات الأمنية في مسرح العمليات للجمهورية اليمنية، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز.

شارك في الدورة التي نظمتها دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع ضباط من المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة ومن ألوية العمالقة وقوات المقاومة الوطنية بالساحل الغربي وقوات اليمن السعيد، وأقيمت الدورة خلال الفترة من ١١ إلى ٢٢ مارس ٢٠٢٢م.

وفي حفل التخرج الذي حضره عدد من قادة الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع، أكد وزير الدفاع أن المؤسسة العسكرية بمختلف تشكيلاتها ستظل موحدة ومتماسكة تقف دائما مع الدولة والمؤسسات الدستورية وتؤدي واجباتها الوطنية المقدسة تحت لواء الوطن وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر واوامر وتعليمات القيادة العليا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية.