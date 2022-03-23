شن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هجوما على الدول الغربية، منتقدا السياسة التي تعتمدها ضد بلاده والتي تسعى إلى تحجيم دورها وعزلها. وقال خلال كلمة ألقاها اليوم (الأربعاء) أمام معلمي وطلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: إن الغرب يحاول تحديد دور روسيا كلاعب إقليمي فقط، فيما يجري العمل حالياً على تقويض بلاده وعزلها بشكل تام، معتبرا أن الولايات المتحدة تسعى لخلق عالم أحادي القطب بشكل حصري.

واعتبر أن كل تلك المخططات الغربية انكشفت خلال الأزمة الأوكرانية، قائلا: «لم يعد لدي أي شكوك في أن إحدى القواعد التي يحاول الغرب تطبيقها الآن، عندما نتابع ذروة النزاع الأوكراني، هي ردع أي منافس». وأضاف: «الآن يدور الحديث عن روسيا، لكن الصين ستأتي لاحقا، بهدف إحياء نموذج عالمي جديد أحادي القطب بالكامل»، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن هناك دولا تحاول تغيير النظام العالمي الثابت لتحقيق مصالحها الخاصة، مشددا على أن موسكو ترفض ذلك، وتتمسك بتطبيق القوانين الدولية. وقال إن عدة ضغوطات مورست على العديد من الدول من أجل وقف علاقاتها مع موسكو. واعتبر أن أوروبا خيرت الأوكرانيين بين الانضمام للاتحاد الأوروبي أو التحالف مع موسكو.

وحذر لافروف من أن حلف شمال الأطلسي لا يتوقف عن محاولات التوسع شرقاً، لافتا إلى أنه يهدد أمن روسيا، وأن الغرب لم يأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية التي طرحتها بلاده مرارا على الطاولة، وتغاضى عن أي مطالب بحفظ أمنها الحدودي. لكن لافروف أكد أن بلاده لن تتخلى عن محاولات تحسين العلاقات مع واشنطن وأوروبا.