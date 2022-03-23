أعلنت خدمة الإسعاف بالعاصمة البريطانية اليوم (الأربعاء) أنها تعمل على علاج عدد من الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس في مركز الألعاب المائية بحديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في لندن، مؤكدة إخلاء تلك المنطقة التي شهدت الحادثة وتطويقها.

وذكرت خدمة الإسعاف بلندن على تويتر أنها تتعامل مع واقعة في الحديقة، وأضافت أن لديها أفرادا وإمكانات في الموقع، فيما أوضحت فرقة الإطفاء في لندن أنها تتعامل مع تقارير عن حادثة كيماوية في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية، بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وقال عمدة لندن صادق خان في تغريدة «لا نزال على اتصال وثيق بخدمات الطوارئ لدينا الذين يتعاملون مع حادثة متعلقة بالغاز في مركز لندن للرياضات المائية هذا الصباح حيث يعالج عدد من الأشخاص»، مضيفاً: «الرجاء تجنب المنطقة التي تم تطويقها وإخلاؤها».

وذكرت الحديقة في حسابها على تويتر أن الحادثة ربما نتجت عن تسرب غاز، موضحة أن عددا من المصابين بصعوبات في التنفس يتلقون العلاج.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادثة.