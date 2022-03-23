هاجمت حركة الشباب الإرهابية في الصومال اليوم (الأربعاء) مطار مقديشو، إذ سمع دوي الاشتباكات التي دارت بين المهاجمين وقوات الأمن في محيط المطار ولم يعرف بعد عدد الضحايا، في حين تبنت الحركة الهجوم.

وقال مسؤولون في المطار: «هناك إطلاق نار في محيط المطار، وعلمنا أنه هجوم ينفذه مسلحون، ليس لدينا تفاصيل حتى الآن لكن قوات الأمن تتصدى لهم حالياً». فيما نقلت الإذاعة الصومالية الحكومية عن متحدث باسم الشرطة القول إن إرهابيين مسلحين اثنين حاولا اقتحام قاعدة عسكرية قرب المطار الدولي، لكن قوات الأمن اليقظة أوقفتهما.

وذكر التلفزيون الوطني الصومالي عبر تويتر أن قوات الأمن تتصدى لعملية إرهابية عند إحدى البوابات الرئيسية لمجمّع هالان في مقديشو، موضحاً أن المجمع يضمّ مكاتب تابعة للأمم المتحدة ولمنظمات إغاثة وبعثات أجنبية، بالإضافة إلى مقر البعثة العسكرية للاتحاد الإفريقي.

وقال شهود عيان: «حركة النقل على طول الطريق باتجاه المطار متوقّفة».

ودُحر الجهاديون المرتبطون بتنظيم القاعدة من مقديشو عام 2011 بعد هجوم شنته قوة من الاتحاد الإفريقي، لكنّهم ما زالوا يسيطرون على مساحات شاسعة من المناطق الريفية في الصومال، ويشنّون هجمات متكررة في العاصمة.