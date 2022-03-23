دخلت العلاقات الروسية البولندية في طريق مسدود، إذ هدد وارسو اليوم (الأربعاء)، بطرد 45 دبلوماسيا روسيا بعد أن حددت هوياتهم للاشتباه بقيامهم بالتجسس لصالح بلادهم، الأمر الذي استدعى رداً من موسكو وتهديدا بالانتقام حال طردهم.

وأفاد المتحدث باسم جهاز مكافحة التجسس البولندي ستانيسلاف زارين، أن وكالة الاستخبارات الداخلية أعدت لائحة بأسماء 45 شخصاً كانوا يعملون في بولندا تحت غطاء نشاطات دبلوماسية، ويقومون بأعمال تجسس موجهة ضد بولندا. وأوضح أن اللائحة رفعت إلى وزارة الخارجية البولندية وأن جهاز مكافحة التجسس يطلب طردهم من الأراضي البولندية.

وأعلن المتحدث توجيه الاتهام بالتجسس لصالح روسيا، إلى بولندي يعمل في دائرة الأرشيف لبلدية وارسو.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة على إعلان رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا منع دخول الموظفين الحكوميين والدبلوماسيين من روسيا وبيلاروسيا إلى مقر البرلمان؛ ردا على الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.