وسط استمرار ابتزاز التجار ورجال الأعمال، كشفت مصادر في صنعاء لـ«عكاظ» أن الغرفة التجارية تلقت اليوم (الثلاثاء)، شكاوى من مالكي ومديري عدد من الشركات الاستثمارية تتهم مليشيا الحوثي بإغلاق مقراتهم ومنعهم من مزاولة المهنة مطالبة إياهم بمبالغ مالية كبيرة.

وقالت المصادر: أبلغنا أعضاء في الغرفة أن المليشيا شنت حملة مداهمات على الشركات الاستثمارية الكبرى بزعم مخالفتها قوائم الأسعار التي فرضتها، إلا أن الأسباب الحقيقية تعود إلى ابتزازات ومطالبات مالية يومية من قيادات المليشيا دون أي مسوغ قانوني، بالإضافة إلى مبالغ الضرائب والزكاة التي تفرضها بشكل شهري. وأضافت أن المليشيا تواصل التضييق على المستثمرين والشركات الكبرى التي لها عقود من الزمن تعمل في اليمن وتجبرها على بيع أملاكها لقيادات حوثية.

وحذرت المصادر من أن هذه الإجراءات تؤدي إلى انهيار الاقتصاد اليمني بشكل كامل، مؤكدة أنها تهدف بالدرجة الأولى إلى إفلاسهم والزج بهم في السجون والسطو على أموالهم وممتلكاتهم، وأفادت بأن العديد من الشركات الصغرى والمراكز التجارية أغلقت أبوابها بسبب اتلك الممارسات الحوثية المستمرة.

وكانت وسائل إعلام يمنية، كشفت تعرض رجل الأعمال حسن الكبوس للاعتداء من قبل مليشيا الحوثي، كما اختطف أمين أحمد قاسم وحجزت على أمواله، وتعرض أمين جمعان لمحاولة اختطاف.

وتتزامن الاقتحامات الحوثية للمحلات التجارية مع استمرار أزمة المشتقات النفطية المفتعلة، والتي انعكست على أسعار المواد الغذائية ومعيشة اليمنيين الذين يواجهون الجوع والفقر والبطالة.

من جهة أخرى، أصيب 3 مدنيين في انفجار لغم حوثي في قرية الكدحة بمديرية الخوخة جنوب الحديدة، ووفقاً للمرصد اليمني للألغام فإن غالبية المصابين جروحهم خطيرة.