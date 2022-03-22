بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم (الثلاثاء) في مدينة شرم الشيخ، المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن اللقاء الثلاثي جرى خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية. وناقش الاجتماع تداعيات التطورات العالمية، خصوصا ما يتعلق بالطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغذائي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أمس (الإثنين) بمدينة شرم الشيخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين.

كما تناولت المباحثات عددًا من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات. وقد تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.

ووصل رئيس وزراء إسرائيل إلى مصر في وقت سابق اليوم والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر الستة الماضية التي يقوم بها بينيت بزيارة لمصر، حيث كانت الزيارة الأولى في شهر سبتمبر الماضي.