على خلفية التوتر المتصاعد بين واشنطن وموسكو حول الحرب في أوكرانيا، دعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى وقف تهديداتها. وطالب نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، اليوم (الثلاثاء)، الولايات المتحدة أن توقف دعم كييف بالسلاح.

وبحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية، فقد تطرق إلى العلاقة المتدهورة مع أمريكا، لافتا إلى أنه سلم السفير الأمريكي أمس (الإثنين) مذكرة احتجاج، تضمنت التحذير من أن العلاقات بين البلدين على شفير الانهيار.

وقال ريابكوف: جل ما عليهم فعله ببساطة التوقف عن التصعيد، سواء كلاميًا أو عبر دعم كييف بالأسلحة.

مع دخول الحلاب يومها الـ27، كررت بريطانيا التأكيد أن التقدم الروسي بطيء في العديد من المناطق والمدن الأوكرانية، على الرغم من القصف العنيف.

وأعلنت وزارة الدفاع في تقرير يومي (الثلاثاء)، أن العديد من المدن الأوكرانية لا تزال تتعرض لقصف جوي ومدفعي روسي مكثف. وأفادت بأن القوات الروسية شهدت يوما آخر من «التقدم المحدود»، حيث توقفت معظمها في مكانها إلى حد كبير. وأكدت أنه رغم القتال العنيف تواصل القوات الأوكرانية صد المحاولات الروسية للسيطرة على مدينة ماريوبول الجنوبية. وسبق أن أعنلت الوزارة أن الروس فشلوا في تحقيق أهدافهم وباتوا الآن يسعون لاعتماد إستراتيجية الاستنزاف.

ويتزامن التقييم البريطاني مع اقتراب الحرب من نهاية شهرها الأول، دون أن يلوح في الأفق أي حل أو تسوية تطفئ الصراع، الذي شرد حتى الآن نحو 10 ملايين أوكراني بين نازحين في الداخل ولاجئين في الخارج، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة الأخيرة.