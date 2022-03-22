فيما تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من شهرها الأول، أعلنت موسكو أن لديها أكثر من 500 أسير أوكراني، معربة عن استعدادها لمبادلتهم مع جنود روس. وكشفت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا أن موسكو أرسلت إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية لائحة تضم تفاصيل عن أكثر من 500 أسير.

وأعربت عن استعداد بلادها لمبادلتهم بجنود روس أسرتهم القوات الأوكرانية خلال الأسابيع الماضية، بحسب ما نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية مساء أمس (الإثنين).

وفي أول خطوة من نوعها منذ اندلاع الحرب، أجرت روسيا وأوكرانيا عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وبحسب مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، فإن التبادل الأول حدث، واستعادت روسيا 9 أسرى، مؤكدة أن الإفراج عن هؤلاء تم مقابل إطلاق سراح عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية.

وفيما إذا كانت هناك عمليات أخرى، تحدثت المسؤولة الروسية عن قائمة يجري إعدادها عن طريق تلقي الاستفسارات من المواطنين. وأعربت عن أملها في ألا تكون هناك أي مماطلة مع القوائم والأوراق والإجراءات.