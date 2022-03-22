شرع الأردنيون اليوم (الثلاثاء)، في اختيار ممثليهم في مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان.

وبدأ التصويت في مراكز الاقتراع وعددها 1850 مركزا، تضم 6937 صندوقا، الساعة السابعة صباحا (05:00 ت غ)، على أن تغلق في السابعة مساء. ويتنافس في الانتخابات 4646 مرشحا، بينهم 845 من الإناث.

وقال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد الرواشدة، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي بعد فتح مراكز الاقتراع، إن الإقبال يبشر بالخير، معبرا عن أمله بأن تكون نسب المشاركة مقنعة.

ويحق لنحو 4.6 مليون ناخب مسجلين في جداول الناخبين التصويت، بينهم 2.4 مليون من الإناث، وفقا لموقع الهيئة المستقلة للانتخابات.

وتقسم الأردن إلى 158 دائرة انتخابية لمجالس 12 محافظة، و409 دوائر انتخابية تتبع 100 مجلس بلدي، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية. وأعلنت مديرية الأمن العام أن 55 ألف رجل أمن يعملون على حماية العملية الانتخابية.

ويشارك 140 مراقبا دوليا و5 آلاف مراقب محلي مراقبة سير الانتخابات، فيما أعلنت الحكومة أن اليوم (الثلاثاء) عطلة رسمية ليتسنى للمواطنين الاقتراع.

وقد حلت الحكومة المجالس المحلية في مارس 2021 بعد أن أكملت مدتها القانونية، وهي أربع سنوات، تمهيدا للانتخابات الجارية.