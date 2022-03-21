قتل عسكري إيراني 4 من زملائه في معسكر بمدينة ديلم جنوب البلاد اليوم (الإثنين). ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها: إن جندياً أقدم على قتل أربعة من زملائه في معسكر بمدينة «ديلم» بعدما فتح النار عليهم، فيما قام باختطاف جندي خامس كرهينة.

وقالت المصادر إن ما قام به الجندي ضد زملائه العسكريين في معسكر بمحافظة بوشهر جاء بسبب رفض القيادة العسكرية بالمعسكر منحه إجازة بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد وبدء عطلة عيد النيروز. وأوضحت المصادر أن الجاني أطلق سراح الجندي الرهينة في ما بعد. وذكرت وكالة أنباء «فارس نيوز» أن الجندي الجاني خطف سيارة من أحد الشوارع القريبة من المعسكر وفر إلى جهة مجهولة.

وأوضحت الوكالة أن زوجة السائق اتصلت على الفور بالشرطة التي اتخذت إجراءات بإعطاء مواصفات السيارة، وعندما تم إيقاف الجندي مع السيارة، اشتبك مع دورية للشرطة وتمكن من الهروب.