اعترف المرشد الإيراني علي خامنئي بزيادة التضخم والفقر، ورغم ذلك نوه بحكومة إبراهيم رئيسي التي أخفقت حتى الآن منذ استلامها السلطة قبل 7 أشهر في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

واعتبر رسالته بمناسبة «عيد النوروز» لعام 1401 الذي بدأ اليوم (الإثنين) أن الفقر وارتفاع الأسعار والتضخم «أصعب وأهم مرارة» واجهتها إيران العام الماضي، زاعما أن إيجاد الحل السريع لهذه المشكلات ليس واقعيا.

وخاطب رئيسي بقوله: «إنه غير واقعي أن يتسرع الشخص ويقول لا سوف نحل المشكلات بسرعة»، وكان الرئيس الإيراني قال قبل أسبوعين إنه أصدر التعليمات للقضاء على الفقر المطلق خلال أسبوعين.

وكشفت الإحصاءات ارتفاع عدد من هم تحت خط الفقر في إيران إلى 60 مليونا من أصل 85 مليون نسمة مجمل عدد السكان.

وعلى رغم تضاعف الصادرات وارتفاع أسعار النفط وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 42%، إلا أن معدل التضخم وفقا للإحصاءات الرسمية لعام 1400 الإيراني الذي انتهى أمس وصل إلى أكثر من 41%، بينما كان هذا الرقم قبل عامين أي في العام 1399 نحو 34٪، كما بلغت تكلفة السلة المعيشية أكثر من 12 مليون تومان، وارتفع متوسط سعر صرف الدولار لعام 1400 الإيراني إلى نحو 26 ألف تومان، بنمو 13٪ مقارنة بالعام السابق.

وادعى خامنئي أن حكومة رئيسي «شعبية» رغم أنها فازت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأقل مشاركة شعبية في تاريخ إيران منذ 4 عقود، إذ بلغت نسبة المشاركة 48.8٪.