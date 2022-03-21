حددت الولايات المتحدة مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار مقابل الإبلاغ عن معلومات تقود إلى اعتقال أو قتل القيادي في حركة الشباب الصومالية الإرهابي جهاد سروان مصطفى والملقب بأحمد جوري، بحسب ما أوردت وسائل إعلام صومالية اليوم (الإثنين).

وقالت مصادر صومالية إن جوري مسؤول عن هجمات القاعدة في شرق إفريقيا، بما في ذلك كينيا والصومال، ونظم عدة هجمات في دول مجاورة.

وأفادت بأن جوري عمل في عدد من المناصب الحساسة، بما في ذلك كمدرب عسكري في معسكرات تدريب الجماعة وقيادة مسلحين أجانب، وعمل في الجناح الإعلامي للجماعة، والتوسط بين حركة الشباب الإرهابية والمنظمات الإرهابية الأخرى وأيضا قيادة فريق هجوم إرهابي.

يذكر أن جهاد سيروان مصطفى البالغ من العمر 41 عامًا أحد أكثر قيادات الشباب المطلوبين، وصل إلى الصومال في عام 2005 وانضم إلى حركة الشباب بعد 3 سنوات في عام 2008.

وأفاد موقع "فوكس نيوز" الأمريكي أن سيروان كاد يتعرض للاعتقال قبل عامين، لكنه نجا في النهاية ولم يصب بأذى.

وولد نهاية عام 1981 في ولاية ويسنكسون قبل أن ينتقل إلى كاليفورنيا، ودرس في الجامعة وحصل على شهادة في الاقتصاد، وبعد أشهر قليلة من تخرجه رحل إلى اليمن وعمره لا يتجاوز 23 عاما.