اتهم منتدى «معد كرب» القومي اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي بنشر الطائفية والنعرات العنصرية في اليمن، وأكد أن هناك نحو 1003 قياديين حوثيين ارتكبوا جرائم عنصرية ضد اليمنيين، وأفاد بأنه وثق عددا من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها تلك القيادات منها التصفية الجسدية للمدنيين سواء بشكل متعمد أو لأسباب عرقية أو عنصرية بحتة.

وأوضح المنتدى -في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه- أن فريقه وثق قيام تلك القيادات التي يتزعمها الإرهابي عبدالملك الحوثي بالاستيلاء على المؤسسات الحكومية والخاصة والوظائف العامة وطرد الموظفين من أعمالهم وإحالة الغالبية إلى التقاعد المبكر واستبدالهم بعناصر من الأسرة الإرهابية. ولفت إلى أن المليشيا دفعت بأبناء القبائل والموظفين بالقوة إلى الهلاك والموت سواء جوعاً أو في جبهات القتال بقوة السلاح.

وأعلن المنتدى أنه تلقى بلاغات بتعامل المليشيا مع المواطنين اليمنيين بسخرية والتعامل مع الغالبية منهم بفوقية مقيتة وأنهم لا يستحقون المناصب التي كانوا يتولونها وفق تقسيم عنصري عفا عليه الزمن ويرفضه الدين الإسلامي، مطالباً اليمنيين بعدم التعاون مع العصابات الحوثية بأي شكل من الأشكال ورصد جرائمها وفضحها.

ودعا المنتدى القبائل اليمنية إلى توحيد الصف وعدم الانجرار وراء المليشيا ومشروعها الدموي والتحرك لمحاربة استيلاء المليشيا على المؤسسات ونهب ثروة الشعب وفضح عمليات التزوير للوثائق الحكومية والتصرف بأملاك وأراضي الدولة ورفض الضغوطات الحوثية.

وكان مركز العاصمة الإعلامي رصد 1400 جريمة حوثية بحق اليمنيات في صنعاء خلال عام 2021، متهماً المليشيا بالوقوف وراء قتل 22 امرأة، وإصابة 40 أخريات واختطاف 67 منهن وتقييد حرية 57 امرأة.

ولفت إلى أن الحوثي استولى على أملاك نحو 12 امرأة بين منازل وأراض ومحلات تجارية واقتحم 20 محلاً نسائياً وما يزيد على 250 منزلاً في صنعاء وتسريح 300 امرأة من أعمالهن ووظائفهن.

وذكر التقرير أن المليشيا الحوثية اعتدت على 110 سيدات وأجبرتهن على إقامة ما يزيد على 442 فعالية ودورة طائفية، كما منعت أكثر من 133 فعالية واحتفالية خاصة بالمرأة.