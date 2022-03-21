كشفت الرئاسة الروسية أن محادثات السلام مع أوكرانيا لم تسفر عن أي انفراجة كبيرة بعد، ودعت الدول التي يمكنها التأثير على كييف إلى استخدام نفوذها، لتظهر توجها أكثر إيجابية في المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم (الإثنين): إنه لا يزال يتعين إحراز تقدم كبير في المحادثات حتى يكون هناك أساس لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وحذر دول الناتو من التدخل في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي، قال ليل (الأحد)، إنه تحدث إلى الكنيست والحكومة في إسرائيل لتسريع المحادثات مع روسيا، ورجّح أن تكون القدس مكانا لهذه المحادثات.

وفيما أعلنت السلطات في أوكرانيا فرض حظر تجول شامل اعتبارا من مساء الأحد وحتى الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 80 من المرتزقة الأجانب والقوات الأوكرانية في منطقة ريفني.

وقالت إن صواريخ كروز دمرت مستودعا للذخيرة والأسلحة في مدينة سيليتس، كما دمرت أكثر من 216 مسيرة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية، مؤكدة استسلام أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا في ضواحي كييف أغلبهم قيادات بالجيش. ولفتت إلى قصف منشأة عسكرية بصواريخ مجنحة في ضواحي ريفنا شمالي غرب أوكرانيا.

وأعلنت عن مهلة للسماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، فيما ردت الحكومة الأوكرانية على الطلب الروسي بأن الاستسلام في ماريوبول غير وارد. وأفادت السلطات في أوكرانيا بفتح 8 ممرات إنسانية لخروج المدنيين، ليس من بينها مدينة ماريوبول.