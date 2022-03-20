سادت موجة من الغضب العربي والإسلامي والعالمي على الهجمات الحوثية العدائية العابرة للحدود باتجاه المملكة، واستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة. وعد عدد من الدول العربية والإسلامية الهجمات الحوثية البربرية تصعيدا خطيرا، ومعبرا عن موقف المليشيا الإرهابية من الدعوة المُقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج لاستضافة مشاورات يمنية - يمنية بين جميع الأطراف اليمنية، كما تؤكد نهج المليشيا الرافض لكافة الجهود والمبادرات الدولية ومنها المبادرة السعودية. وعدّت الدول العربية والإسلامية الاعتداءات خرقًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وحثت المجتمع الدولي لتحرك حاسم لوضع حد للتصعيد التخريبي.أمريكا: إيران تمكّن الحوثيينقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تندد بهجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية، وتدعوهم للتعاون مع الأمم المتحدة وخفض التصعيد في النزاع.ونقل البيت الأبيض في بيان عن سوليفان تعبيره عن إدانة الولايات المتحدة لهجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية.وقال سوليفان إن الحوثيين "يشنون هجماتهم بتمكين إيران" التي تزودهم بمكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة وبالتدريب وبالخبرة.فرنسا: هجمات غادرةأدان السفير الفرنسي في #الرياض بأشد العبارات الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت منشآت اقتصادية في المملكة. وقال: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات الغادرة التي تهدد أمن #السعودية واستقرار المنطقة، فورًا".الكويت: انتهاك صارخأعربت الكويت عن استنكارها للاعتداءات الإرهابية الخطيرة التي قامت بها مليشيا الحوثي باستهداف المدنيين الآمنين وبعض الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية الحيوية. وأوضحت أن استمرار الأعمال الإرهابية لا يستهدف أمن المملكة وإنما يستهدف أيضا الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية، ويعد كذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وفيه تقويض لأمن المملكة والمنطقة بأسرها، الأمر الذي يتطلب تحركا سريعا من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها.البحرين: يزعزع الاستقرارشجبت البحرين قيام المليشيا الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي نحو جازان، وتسع مسيرات تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، وأكدت الخارجية البحرينية تضامنها التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بجهود قوات الدفاع الجوي الملكي والقوات الجوية الملكية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والطائرات المسيرة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة.قطر: عمل تخريبيمصر: تصعيد جسيمأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف منشآت مدنية واقتصادية وحيوية في عدة مدن في المملكة. وعدّت وزارة الخارجية القطرية في بيان أمس أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية خصوصا تلك المرتبطة بتحلية المياه والكهرباء والطاقة عمل تخريبي خطير ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ويهدد الحياة اليومية للمواطنين ويمثل اعتداء على الإنسانية.استنكرت مصر مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية صوب أراضي المملكة، وأكدت أن استهداف المنشآت الحيوية يُعد تصعيدًا جسيمًا واستهدافًا سافرًا لأمن وسيادة المملكة، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة من انتهاكٍ صارخٍ لمبادئ وقواعد القانون الدولي.وشددت مصر، على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين، وعلى تضامن مصر ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات وتدابير.باكستان: تهديد للسلامالأردن: عمل جبانأعربت باكستان عن إدانتها الشديدة للهجمات التي قامت بها مليشيا الحوثي من خلال إطلاق صاروخ باليستي تجاه منطقة جازان.وأوضحت الخارجية الباكستانية، أن الاعتراض الناجح للصاروخ الباليستي من قبل الدفاعات الجوية السعودية حال دون وقوع خسائر في الأرواح الأبرياء، وهو أمر يستحق الثناء، وأن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل إنها تهدد أيضًا سلام وأمن المملكة والمنطقة، مشيرة إلى أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.أعربت الحكومة الأردنية عن إدانتها الاعتداءات المستمرة لمليشيا الحوثي على أراضي المملكة واستمرار استهداف المناطق المدنية.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، مجددًا التأكيد على موقف بلاده الثابت في رفض جميع أشكال العنف والإرهاب وتضامنها ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها.«مجلس التعاون»: أعمال عدوانيةأدان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق صواريخ وإرسال طائرات مسيرة باتجاه المملكة، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.وأشاد الأمين العام بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة للدفاعات الجوية السعودية، مؤكداً تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية.«الداخلية العرب»: تجاوز للقوانينأدان مجلس وزراء الداخلية العرب، الاعتداءات الخطيرة التي قامت بها المليشيا الحوثية الإرهابية، وأكدت شجبها للأعمال الإرهابية والممارسات العدائية التي تمثل جرائم حرب تستوجب المحاسبة عليها، ودليلاً بارزاً على إمعان هذه المليشيا المدعومة من إيران في تجاوزاتها السافرة لجميع الحرمات والحدود الإنسانية والأخلاقية والقوانين والأعراف الدولية، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود والمبادرات العربية والدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.البرلمان العربي: هجمات عدائيةأدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي، وأعرب عن استنكاره الشديد أن تأتي هذه الهجمات العدائية في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف استضافة مشاورات يمنية - يمنية لإنهاء حالة الحرب وحقن الدماء. وشدد على أن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في هجماتها العدائية تجاه المملكة يؤكد رفضها لأي محاولات تضع اليمن على طريق الاستقرار السياسي وتنهي المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.