أدان «البرلمان العربي» استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة بالمملكة العربية السعودية، التي خلفت حريقا محدودا نشب في أحد الخزانات وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وأكد «البرلمان العربي» في بيان له أن المحاولات البائسة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية لن تفلح في إثناء المملكة العربية السعودية عن دورها المهم والحيوي الذي تقوم به حيال الشعب اليمني الشقيق وما يتعرض له من معاناة إنسانية جراء الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على العديد من المحافظات.

وثمن «البرلمان العربي» جهود قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لوقف خطورة هذه الهجمات على الأعيان والمدنيين، داعيا المجتمع الدولي للقيام بدور إيجابي خاصة بعد تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ووقف إمدادها بالسلاح، وأكد «البرلمان العربي» وقوفه بجانب المملكة العربية السعودية في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها.