رهن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في فيينا بتعاونها بشكل واضح وشفاف مع الوكالة الدولية.وشدد في مقابلة له مع صحيفة إسرائيل اليوم (الأحد) على أن إيران مطالبة بالعمل بشفافية مع الوكالة بهدف الوصول إلى اتفاق نووي.وقال إن في زيارتي الأخيرة لطهران مطلع مارس الجاري لم يتم التوصل إلى اتفاق رئيسي، بل تم الاتفاق على الشفافية حول القضايا العالقة. وأكد غروسي أنه بدون اتفاق وتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من الصعب الوصول إلى اتفاق شامل يعيد إحياء الاتفاق النووي في فيينا، مبيناً «نريد أن تتعاون إيران والحصول على الإجابات اللازمة». وكشف المدير العام للوكالة الدولية أن إيران ستقدم الأسبوع القادم المجموعة الأولى من المعلومات ويمكن فحصها. وتابع «ما أحتاجه هو أن تتعاون إيران معنا وتقدم جميع الإجابات اللازمة، أنا لا أشك في أحد، لكني أريد أن أراقب كل شيء». وأضاف: «قلت للإيرانيين بوضوح أنه إذا أردتم العودة إلى الوضع الطبيعي فعليكم أن تكونوا شفافين في التعاون مع الوكالة الدولية والإجابة بشكل واضح»، لافتاً إلى أن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، ستعيد قدرة الوكالة على الإشراف على الأنشطة النووية الإيرانية.وأوضح «وجدنا آثار يورانيوم مخصب في موقع لم يتم الإبلاغ عنه، سؤالنا هو إذا كانت هناك مواد نووية هنا، فأين ستكون الآن؟ أين المعدات التي كانت هناك؟».وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها اكتشفت أجزاء نووية وآثارًا لليورانيوم المخصب في ثلاثة أجزاء مختلفة في إيران، والتي لم يتم الإبلاغ عن وجودها للوكالة. وطالبت في حينها إيران بتقديم إجابات مقنعة حول هذه الأنشطة النووية السرية.