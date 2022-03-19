قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري. وأضاف إن «زيارة الأسد تأتي من قناعة دولتنا بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم». واعتبر قرقاش في تغريدات له اليوم (السبت) أن المرحلة الراهنة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاهية شعوبها. وأكد أن دولة الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي لإيجاد حلول لأزمات المنطقة.

ولفت إلى أن الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهج عملي ومنطقي لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات وتجنب الأزمات والفتن.