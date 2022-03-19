شدد الرئيس الصيني شي جينبينغ على ضرورة تفادي تأجيج الحروب، معتبرا في اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس أن النزاعات ليست في مصلحة أحد. ودعا واشنطن إلى أن توجه العلاقات مع بكين نحو المسار الصحيح، قائلاً: «يجب ألا تتحول العلاقات الثنائية لمواجهة».

وأكد شي جينبينغ لبايدن، حسب ما أفاد تلفزيون «سي سي تي في» الرسمي، أن «العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية»، معتبرا أن «السلام والأمن هما الكنزان الأثمن لدى الأسرة الدولية». وشدد على أن بلاده لا تريد أن ترى نزاعا طويل الأمد في أوكرانيا.

يشار إلى أن تلك المحادثات بين الجانبين هي الرابعة بينهما منذ تولي بايدن الرئاسة، وقد أتت اليوم من أجل مناقشة الحرب في أوكرانيا، وسط مخاوف أمريكية من مساعدة بكين لموسكو. وكانت الإدارة الأمريكية أكدت أكثر من مرة سابقا أن بكين ستتحمل المسؤولية عن أي عمل يهدف إلى دعم الروس، سواء عسكريا أو حتى اقتصاديا، أو بأي طريقة من الطرق للتحايل على العقوبات الغربية القاسية التي فرضت، ملوحة بتكاليف باهظة على الاقتصاد الصيني العملاق.

يذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 شباط، امتنع النظام الصيني الذي يُعطي الأولوية لعلاقته مع موسكو، ويشاركها في حذرها العميق تجاه الولايات المتحدة، عن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سحب قواته من أوكرانيا، آخذاً في الاعتبار في الوقت ذاته مصالحه الاقتصادية وعلاقاته التجارية الواسعة مع الولايات المتحدة.