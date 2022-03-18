التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الجمعة)، بسفراء الدول العربية لدى روسيا ورئيس بعثة جامعة الدول العربية، وأطلعهم على تطور العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية: "أن لافروف أبلِغ السفراء العرب بالتفصيل بتقييمات روسيا للوضع في أوكرانيا وما حولها، بالإضافة إلى تطور العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس".

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الروسي شرح بالتفصيل القضايا المتعلقة بضمان أمن السكان المدنيين في أوكرانيا، بما فيهم المواطنون الأجانب وتنظيم الممرات الإنسانية وتقديم المساعدة للاجئين.