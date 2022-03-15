رحبت الحكومة اليمنية اليوم (الثلاثاء) بإدراج الحوثي ضمن قائمة الجماعات الخاضعة للعقوبات على خلفية تهديدها للسلام والأمن الأستقرار في اليمن، مشيدة في بيان نشرته وزارة الخارجية اليمنية بالقرار الذي قضى أيضاً بتجميد أصول المليشيا وحظر تزويدها بالتمويل وسفر قياداتها والذي جاء تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2624.

وأكدت الوزارة أن القرار اعتمد على حقائق مهمة بشأن سلوكيات مليشيا الحوثي الإرهابية والمتمثلة باستهداف المدنيين والبنية التحتية في اليمن واتباع سياسة القمع والعنف الجنسي ضد الناشطات السياسيات وتجنيد واستخدام الأطفال وإثارة العنف على أساس طائفي وعنصري وزراعة الألغام بصورة عشوائية وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام القوارب المسيرة والألغام البحرية.

وأشارت الوزارة إلى أن مليشيا الحوثي خسرت معركتها أخلاقيا وقيميا، مما عزز من مسألة نبذها ورفضها محليا وإقليميا ودوليا، مطالبة بضرورة إبقاء الضغط على المليشيا إلى حين إنهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار واستئناف العملية السياسية في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث.