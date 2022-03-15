فيما رصدت السلطات المحلية في دنيبرو الأوكرانية دمارا هائلا في مطار المدينة بعد قصف روسي ليل (الإثنين الثلاثاء)، وفق حاكم منطقة دنيبرو فالنتين ريزنيتشينكو، فرضت السلطات المحلية في كييف حظر تجوّل لمدة 36 ساعة اعتباراً من مساء اليوم (الثلاثاء)، بحسب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو الذي وصف الأوضاع بأنها «صعبة وخطيرة» بعد ضربات روسية عدة.

ومع اليوم الـ20 للغزو الروسي سُمع دوي انفجار في كييف، ودوت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة، فيما استهدف قصف كثيف مدينة خاركيف خلال الليل. وأكدت خدمة الطوارئ سقوط قتيلين على الأقل بقصف طال مبنى سكنيا، وعثر جهاز الطوارئ الأوكراني: على جثتي شخصين وأنقذ 27 شخصا.

وأفادت مصادر محلية بارتفاع حصيلة القصف الروسي على برج للتلفزيون بشمال أوكرانيا إلى 19 قتيلا، فيما قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني إن بلاده تسعى لفتح 9 ممرات إنسانية لخروج المدنيين من لفيف اليوم.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على الأراضي الواقعة في منطقة خيرسون الأوكرانية. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن الوزارة تأكيدها أن القوات الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة من طراز «بايراكتار تي.بي-2» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتصاعد القتال في الأيام الأخيرة في محيط كييف، التي باتت محاصرة بالكامل تقريبا من قبل القوات الروسية التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير. وفر حوالى نصف سكان كييف البالغ عددهم 3 ملايين منذ بدء الهجوم الروسي. ويتواصل القتال العنيف منذ أيام بين القوات الروسية والأوكرانية على أطراف كييف الشمالية الغربية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير جميع نقاط إطلاق النار التي استخدمتها القواتُ الأوكرانية في ضواحي مدينة ماريوبول. وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف على أن القوات الروسية ستتخذ تدابير فورية لتعطيل مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية. فيما أوضحت وزارةُ الدفاع الأوكرانية أنها لن تسمح للجيش الروسي باحتلال أي جزء من أوكرانيا.