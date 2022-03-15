كشفت صحيفة «هاآرتس» أن إسرائيل شنت هجوماً جوياً في إيران الشهر الماضي تسبب في أضرار جسيمة لشبكة الطائرات المسيرة. وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم (الثلاثاء): إن هناك تقديرات عدة تشير إلى تدمير مئات الطائرات المسيرة الإيرانية في الهجوم الإسرائيلي.

وكانت وسائل إعلام موالية لطهران زعمت هذا الأسبوع بأن 6 طائرات مسيرة إسرائيلية انطلقت من إقليم كردستان العراق واستهدفت معسكراً في كرمانشاه الإيرانية في 14 فبراير الماضي. وأقرت بأن الهجوم الإسرائيلي كبّد إيران خسائر في معسكر كرمانشاه، لكنها لم تحدد حجم هذه الخسائر.

وقبل نحو الشهر تحدثت تقارير عن حدوث حريق هائل في قاعدة للحرس الثوري في ماهيدشت بمحافظة كرمانشاه، إلا أنه لم ينشر أي تعليق رسمي حول الحادثة، عدا بعض التصريحات لمسؤولي الحرس الثوري الذين زعموا أن حريقاً اندلع في منشأة تخزين للزيوت ولمواد قابلة للاشتعال التابعة للحرس الثوري.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس (الإثنين)، أن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل هذا الأسبوع جاء رداً على الهجوم الإسرائيلي في منطقة ماهيداشت بإقليم كرمانشاه.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قال في بيان: إن هجوماً بـ«12 صاورخاً باليستياً» استهدف فجر الأحد أربيل والقنصلية الأمريكية فيها، مضيفاً أن الصواريخ أطلقت «من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديداً من جهة الشرق». وأضاف: إن الهجوم لم يسفر عن «خسائر بالأرواح ما عدا خسائر مادية».