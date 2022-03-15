أكدت مصادر موثوقة من داخل العاصمة اليمنية صنعاء والمحتلة من قبل المليشيا الحوثية الإيرانية، أن قادة المليشيا ولأول مرة منذ سيطرتهم على صنعاء طلبوا وبصورة إلزامية من كل عاقل حارة تزويدهم بـ5 أشخاص على الأقل وتهيئتهم للذهاب للقتال في الجبهات، فيما ألزمت كل إمام مسجد بإرسال شخصين للجبهات، وهو ما أثار موجة من السخط في أوساط المواطنين.

عدم انصياع المواطنين لهذه الخطوات التي تثبت حالة الوهن التي وصلت إليها المليشيا الحوثية، أدخلت قادتها في موجة رعب غير مسبوقة، ما استدعاهم إلى استحداث نقاط أمنية من الساعة 12 ليلاً على مداخل الحارات والأزقة والشوارع الرسمية. وبينت المصادر أنه في حالة عدم تلبية عقال الحارات وأئمة المساجد وقدرتهم على جلب مجندين يجبرون على التنازل عن الختم، وفصل الأئمة وعدم القيام بمهمة الإمامة.