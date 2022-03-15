نجحت قوات الجيش العراقي في إحباط عملية انتحارية لتنظيم «داعش» كان مقرراً تنفيذها خلال شهر رمضان. وأفاد بيان للجيش العراقي، اليوم (الثلاثاء)، بأنه قبض على العناصر الداعشية التي خططت للعملية الانتحارية.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع أن مقاتلات الجيش العراقي قتلت 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في سامراء. ونفذ الطيران العراقي، (الجمعة)، غارتين جويتين، استهدفتا وكراً للإرهابيين في سلسلة جبال «ماما» التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك.

وشهدت العمليات الإرهابية لتنظيم «داعش» تراجعاً كبيراً منذ مطلع الشهر الماضي، بعد سلسلة عمليات عسكرية شبه متواصلة أطلقتها القوات العراقية عقب مقتل 11 جندياً في هجوم مباغت لداعش على مقر عسكري عند أطراف محافظة ديالى.