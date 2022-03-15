تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحاسبة المسؤولين عن أعمال الحرب في بلاده، كاشفاً إجراءات عقابية جديدة ضد روسيا. وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو أن هذه الإجراءات ستطال «كل شخص مسؤول عن الحرب، أي شخص مسؤول عن تدمير الديمقراطية، أي شخص مسؤول عن القمع ضد الشعب». وقال في المقطع الذي بثه من المكتب الرئاسي في كييف اليوم (الثلاثاء): إن الجيش الروسي مسؤول بالتأكيد عن جرائم حرب، وعن كارثة إنسانية تمت عمداً في المدن الأوكرانية. وأفاد بأن روسيا بدأت تدرك أنها لن تحقق أي شيء من خلال الذهاب إلى الحرب، مضيفاً: لم يتوقعوا مثل هذه المقاومة. لقد صدقوا دعايتهم التي كانت تكذب علينا منذ عقود.

في غضون ذلك، قالت محطة أوكرانيا 24 التلفزيونية اليوم: إن إمداد الكهرباء عاد مجددا لمحطة تشرنوبيل للطاقة النووية الأوكرانية، مضيفة أن السلطات أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.

وكانت شركة تشغيل شبكة الكهرباء المملوكة للدولة يوكرنرجو قد قالت إن محطة تشرنوبيل تعتمد على الكهرباء من مولدات ديزل بعد أن تضررت إمدادات الكهرباء الخارجية مرة أخرى.