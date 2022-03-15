قتل 3 جنود من قوات الحزام الأمني في أبين، وأصيب 8 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة استهدف موكب قائد الحزام الأمني في المحافظة عبداللطيف السيد.

وقالت مصادر أمنية لـ«عكاظ» إن سيارة مفخخة استهدفت موكب السيد خلال توجهه إلى معسكر 7 أكتوبر في مديرية جعار، لكنه نجا من الاغتيال وأصيب بجروح خفيفة، فيما قتل 3 من مرافقيه، وأصيب نحو 8 آخرين بينهم مدنيون، وأفادت المصادر بأن جميع القتلى والجرحى جرى نقلهم إلى المستشفى، ويجري حالياً تعقب العناصر الإرهابية للقبض عليها.

ولفتت إلى أن البصمات تحمل تحالف التنظيمات الإرهابية (القاعدة وداعش والحوثي)، مؤكدة أن استهداف السيد يعود إلى نجاحه في إفشال المخططات الإرهابية خلال الفترة الماضية، التي بينها القبض على خلية حوثية في أكتوبر الماضي يتزعمها قيادي كبير في مديرية الوضيع.

وتوعدت المصادر الأمنية بالقبض على منفذي الهجوم وإحالتهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل، لافتة إلى أن العمليات الإرهابية لن تزيد قوات الأمن إلا تماسكاً وقوة و إرادة وعزيمة لحفظ استقرار الوطن ومواجهة الإرهابيين.