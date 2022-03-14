في اليوم الـ19 للغزو الروسي ووسط أجواء مشحونة، بدأت جولة رابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف، بحسب ما أعلن مفاوض أوكراني رفيع اليوم (الاثنين). ونشر رئيس الوفد المفاوض عن كييف مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك صورة على تويتر لمحادثات عبر الفيديو مع مسؤولين روس، واصفًا المفاوضات بأنها «صعبة»، لافتا إلى أن الطرفين استعرضا مواقفهما المحددة.

وأكدت أوكرانيا قبيل الجلسة أنها ستطلب وقفًا «فوريًا» لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أراضيها، بعد نحو 3 أسابيع من بدء الغزو الروسي.

وقال بودولياك في مقطع فيديو عبر تويتر إن «مواقفنا لم تتغيّر: السلام، وقف إطلاق نار فوري، انسحاب كافة القوات الروسية، بعد ذلك يمكننا التحدث عن علاقات الجوار بيننا وخلافاتنا السياسية».

ويتمسك الأوكرانيون بأمل أن يؤدي استئناف المحادثات الدبلوماسية مع روسيا إلى فتح الطريق لإجلاء المزيد من المدنيين، بعد يوم واحد من تصعيد موسكو لهجماتها بقصف مناطق قريبة من الحدود البولندية.

وكان مفاوض روسي أعلن أمس (الأحد) إحراز تقدّم كبير في المفاوضات مع أوكرانيا. وقال المفاوض ليونيد سلوتسكي بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسيّة «توقّعاتي الشخصيّة هي أن يتوصل هذا التقدّم قريبًا جدًا إلى موقف مشترك بين الوفدين وإلى وثائق لتوقيعها».

وقال مستشارو الرئيس الأوكراني إن موسكو توقّفت عن تحديد «مهل نهائيّة» في كييف وبدأت «تُصغي بانتباه إلى اقتراحاتنا».