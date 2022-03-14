أعلنت روسيا خسائر أوكرانيا جراء الغزو العسكري. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف في تصريحات،اليوم (الإثنين)، إن قوات الجيش الروسي دمرت نحو 4 منشأت عسكرية بأوكرانيا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن كوناشينكوف قواه، «توقفت عن العمل 3920 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة».

وأوضح أنه تم تدمير 143 طائرة مسيرة، و1267 دبابة ومدرعة، و124 قاذفة صواريخ، و457 مدفعية ميدانية وهاون، و1028 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.

وأكد أن القوات المسلحة الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية 4 طائرات مسيرة أخرى للقوات الأوكرانية، بما في ذلك طائرة بيرقدار مستوردة من تركيا.

وأضاف أن القوات الروسية وصلت إلى خط خمس مناطق سكنية في أوكرانيا، وبلغ التقدم 11 كيلومترا.

ولفت إلى أن الطائرات التكتيكية والجيش والطائرات المسيرة ضربت 187 هدفاً تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك: موقعان للقيادة، نظام صواريخ بوك-إم1، محطة رادار توجيه واستهداف، راجمتا صواريخ، محطتا حرب إلكترونية مستودعان للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم، و31 مكانا لتكديس المعدات العسكرية.