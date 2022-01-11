أكّد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تصريح له ان التعرض للدول العربية والخليجية ليس في برنامج الحكومة، لافتا الى ان «القوانين اللبنانية تمنع تعكير العلاقات مع الدول الصديقة».

موقف مولوي جاء ردا على ما يسمى بمؤتمر المعارضة السعودية الذي ينظمه «حزب الله» في بيروت.

وقال مولوي: «سنصدر التعليمات اللازمة لكل من سيكون في الندوة المذكورة وسنطلب عدم المساس بالسعودية».

وشدّد على أن «ما يشكل تعرضا للثوابت العربية لا يمثل الحكومة ولا يجب أن يكون لبنان منطلقا للإساءة لأي دولة عربية، ونحن كلبنانيين لا نقبل أن يكون لبنان معبرا لأي شرّ يصيب العرب».

يذكر أن «حزب الله» يُمعن في ضرب ما تبقى من صورة الدولة اللبنانية التي تجهد في اقناع العالم انها ليست مخطوفة ورهينة السلاح والمليشيات، إذ من المتوقع أن تعقد ما تسمى «المعارضة السعودية» مؤتمراً سياسياً لها في بيروت وتحديدا في قاعة مجمع الإمام المجتبى في حي الأمريكان في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت.