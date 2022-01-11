أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقات الخليجية - الصينية، وحرص دول المجلس على تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الطرفين في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الأمين العام لمجلس التعاون اليوم (الثلاثاء)، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، بحضور رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي، في مدينة ووشي الصينية.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض مخرجات الاجتماع الوزاري الخليجي - الصيني، الذي عقد في 9 نوفمبر 2020، وكذلك اللقاء الذي عقد بين الأمين العام ووزير خارجية الصين في مقر الأمانة العامة في الرياض يوم الأربعاء 24 مارس 2021، مؤكدين أهمية المتابعة لتعزيز التعاون في المجالات الإستراتيجية والاقتصادية والصحية والتنموية.

واستعرض الاجتماع مسار مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين، والتحضير لجولة المفاوضات العاشرة، مؤكدين أهمية الدفع بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين، واستكمال الملف لتحقيق المصالح المشتركة، لاسيما كون الصين تمثل الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.