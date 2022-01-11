اعترفت قيادات ميدانية حوثية اليوم (الثلاثاء)، بالخسائر الكبيرة التي تكبدتها مليشيا الانقلاب في محافظتي شبوة ومأرب خلال الساعات الماضية بنيران تحالف دعم الشرعية والجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة، داعين المسلحين في صنعاء إلى عدم تنفيذ أوامر قياداتهم بالتوجه إلى شبوة ومأرب.

وتداول يمنيون محادثة بين قيادي حوثي في مأرب وآخر في صنعاء يدعى خالد النبهاني، وجدت في هاتف الأول بعد مصرعه اليوم في حريب وهو يقول خالد: «لا أحد من أصحابنا ينزل إلى مأرب وشبوة، وإن طلب منكم مشرف المحافظة اطردوه، والذي رد عليه: لماذا، وكيف الوضع عندكم؟».

وأضاف القيادي الصريع بحسب محادثة «الواتساب»: «الوضع سيئ جدا، وأبو طه (قيادي ميداني) يدفع بـ100مسلح للموت دون أي حسابات ويعود منهم 8 فقط»، موضحاً أن القيادي الحوثي أبو طه يضغط على المسلحين ليتقدموا لكنهم لا يستطيعون تثبيت أي موقع، بل يتعرضون للقتل وينسحبون بما تبقى.

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف تطاردهم من الجو أولاً بأول، فيما تهاجم قوات الجيش الوطني والعمالقة من الأرض باندفاع، مقراً بالهزيمة، وبأن منعويات قوات الشرعية التي تهاجم مواقع الحوثي مرتفعة.

من جهة أخرى، اطلع قائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي بالداخل اليمني اللواء الركن يوسف الشهراني اليوم (الثلاثاء)، على سير العمليات القتالية في مسرح العمليات في جنوب مأرب، مشيداً بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش والمقاومة خلال اليومين الماضيين، وما ألحقوه من خسائر في صفوف مليشيا الحوثي في العدة والعتاد والأرواح. كما اطلع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزير، على سير العمليات القتالية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وأوضاع المقاتلين من أبطال الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل.

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة، بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها المقاتلون في مختلف جبهات القتال، والالتفاف الشعبي والجماهيري حول القوات المسلحة في المعركة الوطنية، مؤكداً أن هذا الموقف الشعبي القوي سيجعل المعركة مستمرة حتى تطهير البلاد من رجس المليشيا الإيرانية الإرهابية. وقال إن قوات الجيش وألوية العمالقة وأبطال المقاومة ورجال القبائل يحققون انتصارات كبيرة في مختلف جبهات القتال جنوب مأرب وغرب شبوة، مؤكداً أن العمليات العسكرية تسير وفق الخطط المرسومة، وأن المليشيا الحوثية الإيرانية تعيش حالة انهيار كامل.

وأضاف أن الأيام القادمة تحمل الكثير من الأخبار السارة للشعب اليمني، مثمناً الدعم الكبير والحاسم من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، والذي له دور حاسم فيما تحقق وما سيتحقق من انتصارات وهزيمة للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.