توقع المتحدث باسم القوات المشتركة وضاح الدبيش التحام ألوية العمالقة بالجيش الوطني في مديرية الجوبة بعد أن نجحت «العمالقة» في تطهير مديرية حريب ومركزها الإداري في إطار عملياتها التي انطلقت من محافظة شبوة نحو المناطق الشرقية لليمن.

وقال الدبيش في تصريحات إلى «عكاظ»: «اقتحمت قواتنا مركز مديرية حريب وتواصل تمشيطها بعد فرار عناصر مليشيا الحوثي منها وقتل العشرات من المسلحين الذين لا تزال جثثهم في الوديان والجبال والصحاري».

وأضاف، «إن قوات العمالقة سوف تلتحم مع قوات الجيش الوطني التي تتقدم من أطراف الجوبة لتنفيذ عمليات مشتركة»، متوقعاً إعلان تحرير مديرية حريب بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد أن تحرير مديرية الجوبة في مأرب سيمثل نقلة نوعية لتأمين مديرية بيحان، مرجعاً أسباب إعاقة التقدم إلى كثرة الألغام في المديريات المحررة (بيحان، عسيلان، عين، وحريب) في الطرقات والمباني والمساجد والمدارس والمنشآت الحكومية والخاصة، مبيناً أن الفرق الهندسية لا تزال تواصل أعمالها لتفكيك الألغام.

واعترفت مليشيا الحوثي اليوم (الثلاثاء) بهزيمتها في شبوة وفرار مسلحيها إلى محافظتي البيضاء ومأرب.