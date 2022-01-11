لا تزال المستشارة السابقة أنجيلا ميركل السياسية الأكثر شعبية في ألمانيا، على الرغم من تقاعدها وابتعادها عن السلطة والأضواء. وكشف أحدث استطلاع أجرته مؤسسة أنسا لقياس اتجاهات الرأي العام ونشرت نتائجه، اليوم (الثلاثاء)، تصدر ميركل قائمة السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا بـ57.2 نقطة، بعد شهر كامل من تسليمها السلطة لخليفتها المستشار أولاف شولتز، وحل وزير الصحة الحالي كارل لوترباخ في المركز الثاني بـ56 نقطة، ليصبح السياسي الأكثر شعبية في الحكومة الحالية متفوقا على شولتز. وجاء المستشار الجديد شولتز في المرتبة الثالثة في القائمة بـ51 نقطة، ثم نائبه وزير المناخ روبرت هايبك في المرتبة الرابعة بـ46.7 نقطة.وحل رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي (أكبر أحزاب المعارضة) فريدريش ميرتس في المرتبة الـ11 في القائمة بـ40.8 نقطة.وفي المرتبة الـ20 والأخيرة جاءت السياسية البارزة بحزب البديل لأجل ألمانيا (يمين متطرف) أليس فايدل بـ24 نقطة.وفي ما يتعلق بمعدلات تأييد الأحزاب، حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في المرتبة الأولى بـ26.5%، ثم الاتحاد الديمقراطي المسيحي بـ23%، وفي المرتبة الثالثة جاء حزب الخضر بـ15% من معدلات التأييد، يليه الحزب الديمقراطي الحر (ليبرالي) بـ12%. وحاز على المرتبة الخامسة حزب البديل لأجل ألمانيا بـ12%، تلاه حزب اليسار الذي احتل المرتبة الأخيرة بـ5%، وحصلت أحزاب أخرى صغيرة مجتمعة على 6.5%.