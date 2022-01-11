حررت ألوية العمالقة بإسناد من تحالف دعم الشرعية، اليوم (الثلاثاء)، مديرية حريب جنوبي محافظة مأرب بعد هجوم من 3 محاور.ويجئ هذا التقدم بعد ساعات من إعلان تحرير محافظة شبوة المجاورة بالكامل من مليشيات الحوثي، بعد نحو 10 أيام من معارك طاحنة بين الجانبين، في عملية أطلق عليها اسم «إعصار الجنوب».ووفقاً لمصدر عسكري، فإن القوات نفذت عمليات ناجحة بعد دخولها لمناطق أطراف المديرية وتمكنت من السيطرة الكاملة على مركزها والمجمع الحكومي وإدارة الأمن.وقال المصدر لـ«عكاظ»: إن القوات بدأت اقتحاماتها للمديرية، عصر أمس (الإثنين)، وتمكنت في الساعات الأولى من الليل من اجتياح عدد من المناطق الواسعة في المديرية، واستكملتها اليوم بالسيطرة الكاملة على مركز المديرية وإدارة الأمن بعد أن أجبرت المليشيا على الفرار.وأفاد بأن المعارك تدور حالياً في عقبة ملعاء المحاذية لمديرية الجوبة بعد هروب المليشيا إليها، مؤكداً أن جميع المرافق الحكومية أصبحت آمنة في مديرية حريب.