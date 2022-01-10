أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن هناك قوة دفع هائلة تشكّلت في مجال البحث العلمي والتعامل مع اللقاحات والمنظومات الصحية، التي مثّلت لها جائحة كورونا اختباراً شديداً في العالم، مشدداً على ضرورة تبادل الخبرات والرؤى لتطوير المنظومات الصحية؛ لتكون أكثر فعالية في التعامل مع مثل هذه الأزمات.

وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم التي عُقِدَت بمدينة شرم الشيخ المصرية اليوم تحت عنوان «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد»: «إن جائحة كورونا تعد تحدياً كبيراً يواجه الإنسانية، حيث خلقت مشكلات مركبة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً»، لافتاً الانتباه إلى أن «تداعيات الجائحة تسببت في توقف قطاعات كاملة في العالم خلال العامين الماضيين، كما قامت بعض الدول بفرض إغلاق كامل لجميع مناحي الحياة».

وأوضح الرئيس المصري أن بعض الدول كانت لديها الفرصة للوصول إلى اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، فيما دول أخرى لم تكن لديها هذه الفرصة لتوفير اللقاحات لشعوبها خلال الأزمة، وما لذلك من آثار وتحديات في العالم أجمع، مشيراً إلى أهمية التشاور العالمي في مجابهة التحديات بشكل عادل غير مرتبط بقدرات الدول الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية.